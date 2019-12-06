Украинец получил тюремный срок за смертельное ДТП в Польше

Окружной суд польского города Пшемысль приговорил к шести с половиной годам лишения свободы водителя украинского туристического автобуса, который в августе 2018 года совершил ДТП с тремя погибшими. Приговор объявили в суде сообщает радио RMF в среду, 12 июня.

Кроме того, суд запретил украинцу управлять транспортными средствами в Польша в течение 15 лет. Также Николай Л. должен заплатить по 10 тысяч злотых (более 70 тысяч гривен – ред.) родственникам каждого из погибших и оплатить услуги их адвокатов.

В свою очередь Lb.ua сообщает со ссылкой на прокуратуру Львовской области, что украинские правоохранители не будут ходатайствовать перед польским судом о выдаче водителя для отбывания наказания на родине.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, в ночь на 18 августа 2018 года автобус туристической фирмы Аккорд попал в аварию. Тогда три человека погибли и 37 пострадали. Следствие установило, что автобус двигался с превышением скорости – до 70 км/час при разрешенных 30 км/час.

Позже выяснилось, что водитель автобуса находился под действием психотропных веществ.

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Источник: korrespondent.net