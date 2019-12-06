В Судане совершена попытка военного переворота – СМИ

В Судане была совершена попытка переворота против временного Военного совета. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники в среду, 12 июня.

По их данным, задержаны 68 офицеров, принимавших участие в неудавшемся перевороте. В отношении них проводится расследование.

Отмечается, что большинство в группе, которая пыталась свергнуть Военсовете – офицеры-исламисты, верные бывшему режиму.

Напомним, 11 апреля в Судане военные свергли президента Омара аль-Башира, правившего последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. 15 мая представители совета заявили, что договорились с оппозицией о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.

Но вскоре выяснилось, что военным не удалось довговориться с оппозицией. 3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, в результате чего погибли десятки человек.

Вслед за этим оппозиция заявила о прекращении диалога с армией и о начале всеобщей забастовки.

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Источник: korrespondent.net