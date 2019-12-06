Данилюк и Баканов договорились усилить борьбу с терроризмом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк посовещался с и.о. главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым: говорили об угрозах стране. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Речь шла о необходимости:

- усиления борьбы с контрабандой;

- активизации противодействия СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию на востоке и юге.

Баканов с Данилюком обсудили вопросы предупреждения терактов на объектах критической инфраструктуры.

"Определены общие шаги в этом направлении", - без каких-либо подробностей резюмировала пресс-служба СНБО.

Ранее сообщалось, что делегация СНБО посетила Донбасс. Члены делегации ознакомилась с ситуацией на линии соприкосновения и оценили возможные угрозы для военных и мирного населения.

Данилюк подвел итоги первого заседания СНБО

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Источник: korrespondent.net