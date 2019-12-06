Зеленский предложит криминализировать "кнопкодавство" - Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование. Такое заявление сделал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью изданию РБК-Украина в среду, 12 июня.

"Пока могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование", - утверждает Руслан Стефанчук.

Нынешнюю систему голосования в парламенте Стефанчук назвал "несертифицированной" и добавил, что она исчерпала себя еще в 2012 году.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского готовят нардепам наказание за прогулы и кнопкодавство.

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Источник: korrespondent.net