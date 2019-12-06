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12. 06. 2019

Парубий передал первый закон на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в среду, 12 июня, подписал законопроект о временных следственных комиссиях с нормой об импичменте президента. Об этом он сообщил в Twitter.

Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

"Сегодня подписал закон Украины №1098 О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины и передал его на подпись президенту Украины", - написал спикер.

Парламент одобрил создание спецкомиссий, которые будут расследовать преступления президента 6 июня.

Перед этим нардепы отказались рассматривать закон Зеленского об импичменте. 

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Источник: korrespondent.net

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