МВД объявило в розыск депутата Ужгородского горсовета

Бывший вице-мэр и действующий депутат Ужгородского городского совета Иван Волошин объявлен в розыск. Его уже добавили в открытый реестр лиц, разыскиваемых МВД Украины.

По данным реестра, депутата внесли в список лиц, которые скрываются от органов предварительного расследования, а суд выдал решение на его розыск и задержание.

Ранее стало известно, что Иван Волошин фигурирует в ряде резонансных уголовных дел. Его подозревают в коррупции, рейдерстве, захвате и присвоении имущества, мошенничестве, незаконном обогащении, а также хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

В конце января этого года Главное следственное управление столичного МВД Украины обыскало 24 объекта, связанных с депутатом и приближенных к нему лиц.

Во время следственно-оперативных действий изъяли документы 20 предприятий, а также арестовали 57 объектов недвижимости и корпоративные права 23 компаний на сумму 125,1 млн грн.

После этого депутат сбежал от правоохранителей в США, Венгрии. В мае по информации НАПК Волошина включили в ТОП-10 нарушителей антикоррупционного законодательства, из-за внесения в декларацию заведомо недостоверных сведений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net