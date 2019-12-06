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12. 06. 2019

В АП анонсировали второй визит Зеленского в Европу

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский отправится в Берлин и Париж. Об этом в среду, 12 июня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента. 

В частности, 17 июня планируется визит президента во Францию, а на следующий день в Германию.

"17 июня президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макрона. А 18 числа он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель", - рассказали в АП.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен посетить Париж и Берлин в июне, но точные сроки не назывались.

Сегодня о визите украинского президента в Берлин 18 июня сообщили в канцелярии президента Германии.

Напомним, на прошлой неделе состоялся первый зарубежный визит Зеленского. Украинский президент посетил Брюссель, где встретился с руководством ЕС и НАТО.

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Источник: korrespondent.net

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