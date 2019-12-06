Трагедия на Закарпатье: лесорубов снесла пятиметровая волна

Два сотрудника лесхоза, которые погибли вследствие падения лесовоза в реку в Закарпатской области не сотрудничали с тремя другими погибшими. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства (ЗОУЛОХ).

Как сообщается, лесорубы - Иван Магей (1991 г.н.) и Иван Сасин (1964 г.н.) возвращаясь домой, попали под сильный ливень, который сопровождался осадками в виде града, дождя. В результате чего река Пригудин вышла из берегов. Волна достигала около 5 метров, вызвала селевой поток (грунт, камни, деревья и тому подобное), который снес работников предприятия, задев также на пути авто ЗИЛ-131 и других трех жителей с. Тарасовка.

"Автомобиль ЗИЛ-131 не принадлежит ГП Тячевское ЛГ и не выполнял работу на заказ лесхоза", - отметили в ЗОУЛОХ.

Несчастный случай произошел на расстоянии около 1 км от места работы, где потерпевшие Иван Магей и Иван Сасин работали в рабочее время.

Напомним, что 11 июня в результате падения в реку лесовоза погибли пятеро жителей села Тарасовка Тячевского района. Спасателям удалось найти тела всех погибших.

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Источник: korrespondent.net