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12. 06. 2019

Суд снова арестовал подозреваемого в убийстве Олешко

Печерский районный суд Киева снова арестовал подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат"), которого ранее отпустили из-под стражи. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Сигиду арестовали на 1 месяц", - сообщил сотрудник ведомства.

Такое решение суд принял в среду.

Напомним, Виталий Олешко был убит в Бердянске 31 июля двумя выстрелами из обреза. В тот же день на блокпосту под Васильевкой была задержана машина с четырьмя подозреваемыми. Один из них - экс-боец роты Торнадо.

Вскоре один из задержанных за убийство Олешко признался в содеянном и назвал заказчика преступления.

17 декабря первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что полиция задержала одного из возможных заказчиков убийства Сармата.

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Источник: korrespondent.net

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