Участникам АТО и Революции достоинства дадут квартиры

Участники АТО, воины-интернационалисты, а также активисты Революции достоинства получат бесплатные квартиры от государства. Соответствующее решение было одобрено на заседании правительства 12 июня, пишет Интерфакс-Украина.

Известно, что всего собираются приобрести примерно 500 квартир. В правительстве уточнили, как будут распределяться средства на покупку недвижимости и сколько выделят квартир каждой категории людей.

25 млн грн пойдут на закупку 24 квартир, которые получат переселенцы-участники АТО. Еще 200 млн грн потратят на 156 квартир для участников боевых действий на территории других государств.

279 квартир за 305 млн грн купят для украинских воинов, погибших в АТО и лиц, ставших инвалидами в результате боевых действий. 24 млн грн выделят на покупку квартир принимавшим в Революции достоинства и получившим инвалидность активистам.

Все средства будут выделены непосредственно соответствующим категориям граждан либо их семьям для дальнейшей самостоятельной покупки жилья.

Ранее в Кабинете министров пообещали финансовую помощь всем пострадавшим во время Революции в 2013-2014 гг активистам.

В начале года правительство одобрило выделение единоразовой помощи семьям погибших в АТО воинов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net