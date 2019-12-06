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12. 06. 2019

В ВСУ рассказали о прорыве под Донецком

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. Отныне до временно оккупированных Александровки и Донецка – от 100 до 250 метров. Как сообщает Армия FM, в Марьинке теперь уже практически нет так называемой серой зоны.

"Разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону" для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и вышестоящим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили", – рассказал пресс-офицер бригады Назар Ильницкий.

По его словам, закрепление на новых позициях являются важным, ведь в первую очередь гарантирует населению большую безопасность – оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения.

"Это прежде всего безопасность людей. Это также улучшает и наше положение, отсюда лучше наблюдать за противником и контролировать его действия. А еще каждая, даже маленькая победа, мотивирует бойцов, мотивирует их дух. Они понимают, что не стоят на месте, а понемногу возвращают наши земли. На самом деле, это очень мотивирует", – заявил Ильницкий.

Накануне журналист ТРК Украина Алексей Кашпоровский сообщил, что ВСУ вплотную приблизились к Донецку. В городе Марьинке практически не осталось так называемой "серой зоны". Все заняли украинские войска.

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Источник: korrespondent.net

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