Стало известно, кого поймали на взятке в $500 тыс

Следователи Госбюро расследований разоблачили на крупной взятке депутата райсовета, полицейского и ещеодного специалиста в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 12 июня.

"За денежное вознаграждение подозреваемые обещали гражданину отдать в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельный участок, расположенный в Путильском районе Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате следственных действий были задержаны депутат Путильского районного совета Черновицкой области, специалист 1-категории Усть-Путильского сельского совета и инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Путильского отдела Нацполиции.

"Подозреваемые задержаны при передаче части денежных средств в сумме 200 тысяч долларов", - рассказали в пресс-службе.

Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.190).

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании группы злоумышленников, которые пытались получить от бизнесмена 500 тысяч долларов за выделение ему в пользование 100 га земельного участка.

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Источник: korrespondent.net