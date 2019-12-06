Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июня 2019, среда, 18:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
12. 06. 2019

Стало известно, кого поймали на взятке в $500 тыс

Следователи Госбюро расследований разоблачили на крупной взятке депутата райсовета, полицейского и ещеодного специалиста в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 12 июня.

"За денежное вознаграждение подозреваемые обещали гражданину отдать в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельный участок, расположенный в Путильском районе Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате следственных действий были задержаны депутат Путильского районного совета Черновицкой области, специалист 1-категории Усть-Путильского сельского совета и инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Путильского отдела Нацполиции.

"Подозреваемые задержаны при передаче части денежных средств в сумме 200 тысяч долларов", - рассказали в пресс-службе.

Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.190).

Cмотрите фотогалерею: Стало известно, кого поймали на взятке в $500 тыс

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании группы злоумышленников, которые пытались получить от бизнесмена 500 тысяч долларов за выделение ему в пользование 100 га земельного участка. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.