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12. 06. 2019

Площадка для НЛО: в Херсоне сняли странные круги на полях

Необычные круги на полях фермерского хозяйства под Херсоном сфотографировал местный житель Андрей Дронов. Фотографии он опубликовал 12 июня в своем блоге в социальной сети Facebook.

"Посадочная площадка для инопланетян...скоро нас захватят :))", - написал он.

 
Facebook/Андрей Дронов

Дронов добавил также, что поля в Херсонской области поливают искусственно по кругу, что и приводит к появлению кругов. 

 
Facebook/Андрей Дронов

В 2017 году украинцы наблюдали таинственное свечение в небе над Донбассом. Тогда пользователи соцсетей предполагали, что его появление может быть связано с запуском ракет или проделками инопланетян.

Очень похожие на НЛО объекты в небе заметили и в Одессе. Таинственное скопление светящихся объектов парило в небе, затем исчезало, а через некоторое время снова появлялось.

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Источник: korrespondent.net

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