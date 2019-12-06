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12. 06. 2019

В Украину едет глава ОБСЕ

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак 13 июня посетит Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, 12 июня.

"13 июня 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики М. Лайчаком в рамках его визита в Украину", - сказано в сообщении.

В МИД напомнили, что это уже второй в этом году визит Лайчака в Украину.

Отмечается, что встрече будут обсуждать пути эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию российской агрессии.

Напомним, первый визит Лайчака в Украину состоялся в январе. Тогда он посетил Донбасс и был шокирован условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения.

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Источник: korrespondent.net

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