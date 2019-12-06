Берлин надеется на рестарт нормандских переговоров

В Берлине надеются на возобновление переговоров в нормандском формате на высшем уровне в ближайшее время. Об этом сказал руководитель рабочего штаба "Украина" в МИД Германии Андреас Протманн, сообщает Укринформ в среду, 12 июня.

"Мы надеемся, что сейчас будет шанс для рестарта. Хотя первые сигналы из Москве не очень обнадеживающие, но мы надеемся, что Россия подумает дважды и вернется за стол переговоров. Мы действительно надеемся, что встречи в нормандском формате возобновятся в скором времени", - сказал дипломат.

Он признал, что шаги Украины последнего времени, направленные на поиски мира, пока односторонние, и "было бы хорошо, если бы Россия в тот момент отреагировала". Германия со своей стороны готова помогать, в частности, разговаривая с РФ.

При этом дипломат не согласился с упреком, что Запад давит на Украину и толкает ее к "компромиссам", поскольку очень хорошо понимает, что "компромиссы" могут повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране.

"Процесс должен быть перезапущен новой командой. Мы можем утверждать, что будет продолжение очень тесного нашего контакта с коллегами в Киеве", - заверил представитель немецкого МИДа.

Как сообщалось, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча в нормандском формате возможна при условии, что будут соблюдены договоренности, достигнутые в Минске.

Ранее в Берлине и Париже заявили, что готовы продолжить работу в нормандском формате.

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Источник: korrespondent.net