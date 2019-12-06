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12. 06. 2019

В Крыму спасли унесенного потоком воды ребенка

В Крыму в Севастополе мужчина и женщина спасли ребенка, которого унесло потоком воды на затопленной дороге. Инцидент снял видеорегистратор троллейбуса.

На кадрах видно, как мальчика сбивает с ног волна, он плывет прямо под колеса автомобиля.

Водитель машины сдает назад, а на помощь ребенку бегут водитель троллейбуса и пассажирка маршрутного такси.

Городской департамент транспорта разыскивает женщину, чтобы вручить награду.

Напомним, в Крыму ребенка унесло на воздушном шаре. Семья из трех человек каталась на воздушном шаре. Внезапно корзина ударилась о землю и родители выпали из нее, ребенок же остался внутри.

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Источник: korrespondent.net

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