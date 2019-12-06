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12. 06. 2019

Под Винницей обнаружили цех по производству алкоголя

Правоохранители обнаружили в Винницкой области подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сообщается, что злоумышленники оборудовали под свой алкогольный бизнес дом в селе Груша Могилев-Подольского района.

Там они незаконно разливали алкоголь в бутылки известных марок. Во время обысков были изъяты более двух тонн поддельной продукции.

Также правоохранители изъяли стеклянные бутылки с изображением торговых марок известных мировых брендов алкогольных напитков, в частности Finlandia, Jack Daniеls, Courvoisier, Metaxa, Jаmeson, объемом более 2,2 тыс. литров.

Во время обыска следователями изъято оборудование для незаконного изготовления, смешивания и упаковки алкогольных изделий (насосы, шланги, пистолеты для склеивания, пустую тару, лимонную кислоту, и другое орудие).

Полицейские проводят следственные действия и разыскивают причастных к совершению преступления лиц. 

Ранее в Одесской области правоохранители обнаружили партию контрабандного алкоголя на 1,5 млн грн.

По словам главы Минздрава Ульяны Супрун, украинцы стали употреблять спиртное чаще, чем молоко.

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Источник: korrespondent.net

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