В Египте произошло тройное ДТП: 14 жертв

Четырнадцать человек погибли и десять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в пригороде Каира. Об этом сообщает Youm7 в среду, 12 июня.

Дорожный инцидент произошел на кольцевой дороге в районе города-спутника Каира – Хельвана. Там столкнулись два микроавтобусов с пассажирами и грузовик.

Отмечается, что многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. У людей переломы, в том числе и костей черепа, внутренние кровоизлияния. На место инцидента направили 12 автомобилей скорой помощи.

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Напомним, в мае в Египте погибли в ДТП девять полицейских. Автозак, перевозивший правоохранителей, врезался в грузовик с прицепом неподалеку от города Исмаилия.

Ранее в Египте автобус стокнулся с грузовиком на трассе Мерса-Матрух – Александрия. Тогда погибли 10 человек и 25 пострадали.

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Источник: korrespondent.net