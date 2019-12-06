Зеленский против отмены петиции об его отставке

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию об отмене другой петиции - о его отставке. Глава государства заявил, что не поддерживает инициативу; кроме того, закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Искренне благодарен всем, кто подписал эту петицию, за гражданскую позицию и поддержку и, пользуясь случаем, обещаю оправдать ваше высокое доверие. ... Сообщаю авторам, подписантам обращения и всем заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-еп относительно отмены электронной петиции № 22/053360-еп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского"", - говорится в ответе главы государства.

Он подчеркнул, что закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции.

В то же время, Владимир Зеленский высказал свое восприятие петиции о его отставке как шутку.

"Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые, как упомянутая петиция о моей отставке, так как это один из механизмов демократии", - написал президент Украины.

Напомним, петиция об отставке Зеленского с поста президента за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. На сегодняшний день ее подписали более 60 тысяч украинцев.

В ответ на эту петицию появилось несколько обращений в поддержку Зеленского.

Кроме того, на сайте президента появилась петиция за отставку Арсена Авакова. Она уже набрала 25 тысяч голосов и ожидает ответа президента Украины.

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Источник: korrespondent.net