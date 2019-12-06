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12. 06. 2019

Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины

Илон Маск заявил на встрече с акционерами о создании автомобиля-субмарины. Об этом сообщает издание Esquire.

Вопрос о возможности создания подобного автомобиля ему задал один из участников встречи. Глава компании Tesla назвал его "забавным" и добавил, что инженеры компании действительно разработали конструкцию машины-подводной лодки, как в десятом фильме о Джеймсе Бонде Шпион, который меня любил.

Маск добавил, что покупателей у такого автомобиля будет мало, "однако это будут энтузиасты". Он допустил, что изготовит один выставочный образец.

В 2013 году Илон Маск приобрел на аукционе автомобиль Lotus Esprit, который изображал субмарину в фильме об агенте 007. Он заплатил за лот 616 тысяч фунтов стерлингов, или 997 тысяч долларов по курсу того времени, однако позже разочаровался в покупке, так как машина на самом деле не превращалась в подводную лодку.

Ранее Илон Маск анонсировал устройство для связи мозга с компьютером. Пока любые планы по созданию интерфейса между мозгом и компьютером находится в тайне.

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Источник: korrespondent.net

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