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12. 06. 2019

На акциях протеста в Казахстане задержали 250 человек

В Алма-Ате в среду, 12 июня, задержали 250 участников несанкционированных акций, передает Интерфакс.

Так, возле Дворца спорта имени Балуана Шолака задержаны около 50 человек, в районе площади Астана - более 200 человек. Корреспондент агентства насчитал несколько полицейских автобусов с задержанными, которые увезли их в отделы полиции.

Между тем, отмечает агентство, накал протестов в казахстанском мегаполисе стихает, люди начинают расходиться.

Казахстан после выборов. Транзит власти и протесты

Напомним, в понедельник ЦИК Казахстана официально заявила о победе Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах. В стране начались митинги недовольных результатами президентских выборов. За два дня задержали около 700 человек.

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Источник: korrespondent.net

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