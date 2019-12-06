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12. 06. 2019

На Донбассе за день 12 обстрелов

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военнослужащие не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 12 июня.

Так, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник осуществил четыре обстрела позиций в районе населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Водяное, и Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксированы восемь обстрелов – возле Зайцево, Новгородского, Луганского, Новолуганского и Новотроицкого.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 11 июня на Донбассе зафиксировано 24 вражеских обстрела, из них семь – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Тогда были раненые три бойца ВСУ. По данным разведки, двое сепаратистов уничтожены и семь ранены.

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Источник: korrespondent.net

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