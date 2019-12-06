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12. 06. 2019

США усилят военное присутствие в Испании – СМИ

Власти США намерены в ближайшее время намерены расширить контингент вооруженных сил на военно-морской базе в городе Рота на юге Испании. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на американские и испанские источники в среду, 12 июня.

Утверждается, что будут заменены четыре эсминца, на более современные суда, способные нести боевые вертолеты. Увеличат и контингент американских военных на этой базе.

При этом основное назначение базы Рота не изменится. Она будет продолжать защищать южное крыло НАТО от баллистических ракет и "сдерживать Россию" в Черном море.

Согласно американо-испанским договоренностями от 2012 года, сейчас в Рота базируются эсминцы Carney, Donald Cook, Porter и Ross, оснащенные системой Aegis (Иджис). Они регулярно совершают плавания в Черное море.

Все эти корабли будут заменены на новые – "эсминцы последнего поколения". Кроме того, на базе появится отряд вертолетов Sikorsky SH-60 Seahawk. Они будут размещены как на эсминцах, так и на аэродроме базы, где уже базируются 36 самолетов. Всего на сегодняшний день в Рота находится 5250 американцев – военных и гражданских лиц.

Утверждается, что нынешние "существенные изменения" в Рота уже согласованы с правительством Испании.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе Польша подпишет крупное соглашение с США, которое повысит статус американских войск в этой стране до "длительного американского присутствия на польской территории".

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Источник: korrespondent.net

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