В Мариуполе украденный алабай через два года вернулся домой

В Мариуполе пес, которого похитили два года назад, вернулся к хозяевам. Об этом сообщает Украинская правда.

Мариупольский приют Счастливые животные опубликовал видео встречи потерявшегося домашнего любимца с его семьей.

Алабай уже длительное время находился в приюте, но забрать его никто не соглашался.

Работники Счастливых животных искали семью для пса и разместили объявление в соцсетях. Пост о "бомже" увидела женщина из Австралии. Она поделилась печальной историей животного со своими друзьями из Украины, у которых два года назад пропала такая же собака. Когда эти люди зашли на страницу Счастливых животных, то поняли, что несчастный пес - это их потерянный домашний любимец.

Когда встретились, пес не сразу доверился людям, однако уже через мгновение не мог сдержать счастья – узнал хозяев.

Выяснилось, что Лорда похитили прямо со двора. Все это время владельцы пытались его найти. Эта история все же завершилась благополучно.

Ранее сообщалось, что ждавшая десять лет хозяина собака умерла у его могилы. Собака долгие годы жила у могилы своего хозяина и стала местной знаменитостью - ее сравнивали с героем фильма Хатико.

Любовь к собакам заложена в генах – ученые

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Источник: korrespondent.net