В Житомирской области прооперировали раненого 12-летнего мальчика

В Житомирской области прооперировали 12-летнего мальчика, которого из охотничьего ружья подстрелил сосед. Как сообщили УНИАН в Чудновской центральной районной больнице, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

50-летний мужчина, который подстрелил парня, оказался охотником. Стрелял он для того, чтобы отпугнуть коршуна, а в ребенка попал случайно.

По данному факту уже открыто уголовное производство. Расследование дела продолжается.

Напомним, в Житомирской области получил пулевое ранение 12-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в больницу с пулевым с ранением спины. На место происшествия выехала полиция.

А в Днепропетровской области подросток выстрелил брату в голову из пистолета, после чего сбежал из дома.

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Источник: korrespondent.net