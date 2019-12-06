Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июня 2019, среда, 23:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
12. 06. 2019

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Белом доме, передает CBS News.

Отметим, саммит запланирован на 28-29 июня.

Трамп также добавил, что намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как сообщалось, в мае Путин и Трамп час общались по телефону. Тогда президенты двух стран обсудили ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что ведя переговоры с лидером КНДР Дональд Трамп действуют в чужом для себя регионе, в то время, как Россия - в своем.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.