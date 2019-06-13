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13. 06. 2019

Баканов признался, что у его жены гражданство РФ


Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что его супруга имеет российское гражданство. Об этом говорится на странице пресс-службы СБУ в Facebook вечером 12 июня.
 
Баканов рассказал, что спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения его на должность заместителя главы СБУ и не выявила препятствий предоставления ему допуска к государственной тайне.
 
"Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, во время распада СССР получила паспорт гражданки РФ... С 1998 г. она живет и работает в Украине с постоянным видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - говорится в заявлении.
 
Также отмечается, что супруга Баканова Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года.

 
Ранее сообщалось, что первый заместитель главы СБУ Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации после его назначения в СБУ.
 
Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ. 

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Источник: korrespondent.net

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