Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США

Новый министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску принял решение отозвать посла в США Кристину Балан, сообщает Infotag.
Додон отказался делать это. На следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с лидером партии Действие и солидарность Майей Санду, однако КС признал это решение незаконным.
Двоевластие. В Молдове острый политический кризис
Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению КС исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.
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Источник: korrespondent.net
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