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13. 06. 2019

Россия восстановит отношения с Украиной – Путин


Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Мир заявил, что Москва восстановит взаимодействие с Киевом, несмотря на состояние отношений с украинскими элитами. 
 
Российский лидер пояснил, какими он видит будущие отношения двух стран после того, как к власти в Украине пришел Владимир Зеленский.
 
По словам Путина, "отношения между двумя братскими народами должны рано или поздно восстановиться". При этом они уже не будут зависеть от взаимодействия с нынешними или прошлыми политическими элитами.

"Мы неизбежно восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа, это произойдет, как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами", - заявил Путин.

Путин заявил, что мир приближается "к опасной черте"
 
Напомним, ранее Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

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Источник: korrespondent.net

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