Россия восстановит отношения с Украиной – Путин

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Мир заявил, что Москва восстановит взаимодействие с Киевом, несмотря на состояние отношений с украинскими элитами.
"Мы неизбежно восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа, это произойдет, как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами", - заявил Путин.
Путин заявил, что мир приближается "к опасной черте"
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Источник: korrespondent.net
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