Паук свил паутину между Трампом и Дудой

Паук свил паутину между трибунами президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Видео со встречи опубликовал пользователь Twitter RobOttawa в среду, 12 июня.
It looks like there is a spider cobweb between Polish President Duda and Trump. pic.twitter.com/Jv3CXiLgYu— Rob Ottawa (@RobOttawa) June 12, 2019
Трамп раскрыл секретный план, размахивая документом перед СМИ
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Источник: korrespondent.net
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