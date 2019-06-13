Премьер Молдовы провел переговоры с представителем Украины

Глава правительства Молдовы Павел Филип и специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крижановский провели переговоры, сообщает пресс-служба премьер-министра Молдовы в среду, 12 июня.
Двоевластие. В Молдове острый политический кризис
Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины.
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Источник: korrespondent.net
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