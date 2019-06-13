KyivNotKiev: США поменяли правило написания названия Киева

Совет США по географическим названиям решил изменить написание Киева в международной базе. Теперь написание украинской столицы заменят с Kiev на Kyiv, говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.
Ожидается, что соответствующие изменения в официальной базе совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня.
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Источник: korrespondent.net
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