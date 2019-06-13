Глава Генштаба заявил об оптимизации ВСУ



Количество военных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будут сокращать, однако их численность планируют "свести к оптимальном количеству". Об этом сообщил в интервью Радио Свобода начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.



Таким образом он ответил на вопрос о некомплект военных частей вместе с увеличением их количества в течение последних лет.



"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей до оптимального количества, которая должна быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовности к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", – сказал начальник Генштаба ВСУ.



Глава Генштаба опростоволосился на передовой – СМИ

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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Источник: korrespondent.net