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13. 06. 2019

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников


Президент США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9, сообщила пресс-служба Белого дома 12 июня.

"Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, для реализации наших оборонных целей", – говорится в документе.

Отмечается, что США увеличат численность своих военных в Польше на 1000 человек. К настоящему моменту там дислоцировано на одну тысячу 4500 американских солдат.

Польша обязуется за свой счет создать условия и инфраструктуру для размещения контингента США и военной техники.

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. В МИД РФ заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для России.

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Источник: korrespondent.net

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