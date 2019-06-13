Итоги 12.06: Скандал со SkyUp и надежда Путина



Парубий передал закон об импичменте на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о временных следственных комиссиях с нормой об импичменте президента. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Мостом Кличко в Киеве занялась прокуратура

Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами средствами, выделенными на строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Лоукостеру SkyUp запретили летать

Барышевский суд Киевской области постановил приостановить действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines. В документе отмечается, что данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

В свою очередь, в авиакомпании заявили, что уже обжаловали решение суда, который, по их мнению, не имел права приостанавливать лицензию.

ВСУ на Донбассе продвинулись вперед

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. Отныне до неподконтрольных украинскому правительству Александровки и Донецка – от 100 до 250 метров. Как сообщает Армия FM, в Марьинке теперь уже практически нет так называемой серой зоны.

Путин предрек восстановление отношений России и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва восстановит взаимодействие с Киевом, несмотря на состояние отношений с украинскими элитами.

По словам российского лидера, "отношения между двумя братскими народами должны рано или поздно восстановиться". При этом они уже не будут зависеть от взаимодействия с нынешними или прошлыми политическими элитами.



"Мы неизбежно восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа, это произойдет, как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами", - подчеркнул Путин.

Замглавы СБУ объяснил наличие у его жены гражданства РФ

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что его супруга имеет российское гражданство.

"Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, во время распада СССР получила паспорт гражданки РФ... С 1998 г. она живет и работает в Украине с постоянным видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - рассказал он.

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Источник: korrespondent.net