В Камеруне боевики Боко Харам убили 37 человек

В результате вооруженного нападения боевиков террористической организации Боко Харам в Камеруне погибли 37 человек. Об этом в среду, 12 июня сообщает Анадолу.

Отмечается, что среди погибших - 21 военный и 16 мирных жителей.

Инцидент произошел на острове Дарак на озере Чад. Сотрудникам сил безопасности удалось схватить 15 членов террористической организации.

Боко Харам действует в регионе с начала 2000-х годов. С 2009 года жертвами экстремистской организации стали более 20 000 человек.

Напомним, в феврале боевики Боко харам убили в Нигерии 60 мирных жителей.

А в мае Нигерии были освобождены почти 900 детей, которых завербовала местная группировка для участия в боевых действиях против боевиков радикальной исламистской группировки Боко Харам.

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Источник: korrespondent.net