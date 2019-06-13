За две недели в Украине утонули более 100 человек

С начала лета на водоемах Украины погибли 103 человека. Об этом в среду, 12 июня, сообщает ГСЧС.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, купание в не оборудованных местах и в нетрезвом состоянии.

Всего с начала года на водоемах страны утонули 379 человек, в том числе 42 ребенка. При этом спасены 156 граждан, среди которых 24 несовершеннолетних.

Накануне сообщалось, что в Киеве мужчина утонул в озере после прыжка с тарзанки.

Ранее под Тернополем в реке утонул четырехлетний ребенок. Мальчик пропал, пока родители хлопотали по хозяйству.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net