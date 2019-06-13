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13. 06. 2019

Обострение на Донбассе: ранен военный

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что противник трижды применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В частности, использовали минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в районе Водяного, Марьинки, Авдеевки, Широкиного, Новотроицкого, Старогнатовки, Лебединского, Талаковки. Также открывали огонь вблизи Новолуганского, Новотошковского, Попасной, Новгородського, Зайцевого, Луганского, Южного.

"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данным разведки 12 июня один противник был уничтожен и трое ранены.

С начала текущих суток сепаратисты осуществили три обстрелы в районе Водяного, Боровского и Луганского. В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

Напомним, на Донбассе в течение предыдущих суток, 11 июня, в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований трое украинских военных получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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