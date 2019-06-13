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13. 06. 2019

Трамп заявил, что принял бы от иностранцев компромат на конкурентов

Президент США Дональд Трамп принял бы компрометирующую информацию о каком-либо своем сопернике на предстоящих в 2020 году выборах, если бы ее предложили передать ему представители другого государства. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу ABC в среду, 12 июня.

Журналист спросил Трампа, как поступил бы его предвыборный штаб, если представители другой страны, к примеру, России или Китая, предложили бы в ходе избирательной гонки информацию о сопернике - принял бы ее или оповестил бы об этом ФБР.

 "Я думаю, что, может быть, стоит выслушать. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать", - сказал президент США.

Он подтвердил, что хотел бы ознакомится с такой информацией и не считает это вмешательством в выборы.

"Если бы я посчитал, что что-то не так, я бы, возможно, обратился в ФБР. Если бы посчитал, что что-то не так", - добавил американский лидер.

Напомним, в прошлом году Трамп подтвердил встречу сына с россиянами ради компромата на Клинтон во время прошлых выборов.

Также в 2018 году Трамп заявил, что верит результатам расследования спецслужб и фактически признал вмешательство России в выборы американского президента. 

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Источник: korrespondent.net

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