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13. 06. 2019

Путин заявил, что не видит деятельности Зеленского

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Владимир Зеленский быстро сможет войти в роль президента Украины и начать показывать результаты. Об этом он заявил в четверг, 13 июня, в интервью телекомпании Мир.

Путин также отметил, что ранее не давал никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока никакой деятельности нет.

"Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе. Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - отметил Путин.

При этом президент России выразил уверенность в том, что РФ и Украина, как "части одного и того же народа" неизбежно восстановят отношения.

Также Путин выразил надежду, что Зеленский "не будет прикрываться русофобскими измышлениями" для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего, в экономике и социальной сфере.

Напомним, ранее Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

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Источник: korrespondent.net

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