Зеленскому готовят встречу с Трампом - посол

Визит Президента Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине. Об этом посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый сказал в кулуарах Украинских дней в Конгрессе США, сообщает Укринформ.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", - отметил украинский дипломат.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах.

"Мы надеемся, что речь идет о (периоде - ред.) сразу после выборов. У нас сейчас проходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", - отметил дипломат.

Вместе с тем он подчеркнул, что важна не только дата, но и содержание переговоров.

"У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, у США есть что предложить нам", - подчеркнул Чалый.

Посол положительно оценил возможность встречи президентов.

"Впрочем, все эти возможности наработаны годами, они не возникли прямо сегодня. В то же время, приход нового Президента Украины дает оптимистичные ожидания быстрого продвижения всех решений, которые строились очень долго в стратегическом партнерстве Украины и США", - подчеркнул посол.

Он отметил, что Посольство Украины в США работает вместе с МИД Украины и Администрацией Президента над подготовкой "именно содержательного визита в Соединенные Штаты".

Напомним, на прошлой неделе состоялся первый зарубежный визит Зеленского. Украинский президент посетил Брюссель, где встретился с руководством ЕС и НАТО.

А на следующей неделе президент Владимир Зеленский отправится в Берлин и Париж.

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Источник: korrespondent.net