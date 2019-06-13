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13. 06. 2019

В Японии авто врезалось в группу детей

Автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей в Японии. По меньшей мере двое детей госпитализированы. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел около 10.00 по местному времени в городе Нисиномия префектуры Хего. По данным местной полиции, автомобиль врезался в колонну детей, которые шли по тротуару в сопровождении воспитателя. По меньшей мере две девочки пяти и шести лет госпитализированы. О тяжести их травм информации пока не поступала.

Полиция задержала водителя автомобиля - 69-летнюю женщину. Ведется расследование обстоятельств ДТП.

Аналогичный случай в Японии произошел месяц назад. Тогда в Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей.

А в ночь на 1 января в Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили восемь человек. Подозреваемый заявил, что направил машину на людей на узкой улице в знак протеста против смертной казни.

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Источник: korrespondent.net

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