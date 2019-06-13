В Индии более 50 детей умерли, попробовав личи

В Индии дети умерли после того, как полакомились плодами дерева личи. Об этом стало известно из данных медицинских служб, пишет 13 июня агентство PTI.

Сообщается, что всего от плодов погибли 53 ребенка. Трагедия случилась в округе Музаффарпур, штат Бихар. Врачи рассказали, что все погибшие перед смертью употребляли личи. Медработники подозревают, что плоды могли содержать токсины.

Еще 40 несовершеннолетних были госпитализированы с аналогичными симптомами. На данный момент все они находятся в реанимации.

В СМИ пишут, что начиная с 1995 года в индийском штате Бихар постоянно во время летнего сезона начинаются вспышки детских заболеваний, из-за употребления личи.

Местное население прозвало болезнь Чамки Бухар, что означает ложную лихорадку. В 2014 году от нее погибли 150 человек.

Но не только плодовые деревья в Индии становятся причинами трагедий. Так, ранее по стране прошла мощная песчаная буря со шквалистым ветром, от которой погибли 19 человек.

В мае на страну обрушился циклон Фани. Он пришел из Западной Бенгалии и от его действий в Индии погибли восемь человек, а десятки получили ранения.

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Источник: korrespondent.net