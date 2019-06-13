В Оманском заливе напали на нефтяные танкеры

Два нефтеналивных судна в четверг, 13 июня, подверглись нападению в Оманском заливе, сообщил телеканал Press TV.

Иранские СМИ указывают, что в районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. В какой стране зарегистрированы суда, не сообщается.

12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна различных стран стали объектами атаки в исключительной экономической зоне государства. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.

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Источник: korrespondent.net