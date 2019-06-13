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13. 06. 2019

В Ужгороде сгорела машина экс-заместителя мэра города

В Ужгороде в 4.10 утра 13 июня загорелась машина Иштвана Цапа - бывшего заместителя городского главы. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, пишет портал mukachevo.net в четверг, 13 июня.

"Горел Мерседес Е-класса. У мужчины есть несколько подозрений касательно заказчиков. Обещает позже обнародовать на своей странице в соцсети Facebook", - рассказал закарпатский журналист.

Свидетели рассказывают, что пожар начался около 4.10 утра в районе Белочка.

"Во дворе горит роскошный черный мерседес. Я вызываю пожарную службу в 4.10. Кто-то своими силами пытается потушить, безрезультатно. Уже потихоньку что-то взрывается. Горят шины. В воздухе плотный, густой, черный дым. Наконец пожарные машины приезжают в 4.21. Пожарные сделали свое дело и уехали. В 4.50 их сменила наша доблестная полиция, осматривая остов машины, не подлежащей ремонту. Район Белочка", - написала свидетельница происшествия в социальной сети и добавила несколько снимков пожара.

Cмотрите фотогалерею: В Ужгороде сгорела машина экс-заместителя мэра города

Правоохранители пока не давали никакой информации. Сам владелец машины связал поджог со своей профессиональной деятельностью.

"Когда ты мешаешь системе и тебя не могут купить - тебя запугивают, преследуют надуманными уголовными делами, дискредитируют, травят через продажных глашатаев, пытаются упрятать за решетку, отстраняют десятки раз от должности, несколько раз незаконно увольняют. Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции. И тогда уже в ход идет грязное-бандитское", - написал Иштван Цап.

Напомним, что ранее в Киеве сгорел автомобиль депутата горсовета.

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Источник: korrespondent.net

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