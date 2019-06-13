САП направила в суд дело по Стене Яценюка

Специализированная антикоррупционная прокуратура и детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о завершения досудебного расследования уголовного производства по проекту Стена. Об этом 13 июня информирует САП в Facebook.

Отмечается, что после расследование трое должностных лиц Госпогранслужбы были обвинены в растрате бюджетных средств, которые выделяли на масштабное строительство Стены на границе с Россией.

Также в растрате обвиняются три директора фирм подрядчиков и двое посредников.

Оперативники установили, что сотрудники ГПС причастны к хищению государственных средств и нанесли государству убытков на 16,7 млн гривен.

САП и НАБУ обнаружили, что после выделения Кабмином финансирования на программу по инженерно-техническому обустройству границы, средства использовались нецелевым образом.

Вместо трат на строительство Стены, сотрудники ГПС провели реконструкцию помещений на ул. Стартовой, 11 в харьковской авиационной эскадрильи под служебные помещения. Тем самым они нецелевым образом использовали 13, 2 млн гривен.

Также были выявлены фиктивные субъекты предпринимательской деятельности, созданные для вывода госсредств. Через липовые фирмы вывели 10 млн гривен.

"Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; по ч. 2 ст. 210 УК Украины", - говорится в сообщении.

Дело направили на рассмотрение в Дарницкий суд.

Напомним, проект Стена анонсировал на заседании правительства тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

Проект строительства Европейского вала оценили в 150 миллионов долларов. Спустя четыре года оказалось, что Стену построили лишь на треть, а закончат возведение только к 2021 году.

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Источник: korrespondent.net