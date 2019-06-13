Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июня 2019, четверг, 11:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
13. 06. 2019

Приказа "не стрелять в ответ" не было - Хомчак

Никто не давал команды военнослужащим не отвечать на провокации сепаратистов на Донбассе. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак в интервью BBC News Украина, опубликованном в четверг, 13 июня.

Об этом Хомчак сказал, отвечая на вопрос, давал соответствующий приказ после переговоров в Минске.

"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет", - сказал Хомчак.

Он также отметил, что слухи о таком приказе - часть информационно-психологической войны.

"Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы", - добавил он.

По его словам, на войне такого не бывает и ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст.

"И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут", - подчеркнул руководитель Генштаба.

Он отметил, что все понимают, что не надо провоцировать, но военный, по которому стреляют и который пять лет воюет, не может не отвечать.

На вопрос о ситуации на Донбассе, он рассказал, что там постоянно происходят огневые столкновения, но обострения, которое может ввести в панику украинцев, нет.

"Идут боевые будни на территории, где есть столкновение двух воюющих сторон", - сказал Хомчак, добавив, что там постоянно провокации и попытки дискредитировать украинскую армию, чтобы показать, что власть в Украине не может управлять ситуацией.

При этом он подчеркнул, что несмотря на договоренности разведения сил в Станице-Луганской так и не произошло, хотя президент дал такую ​​команду и военные к этому готовы, но для этого должно быть пять суток тишины.

Напомним, после переговоров в Минске Кучма предложил новый режим: Не стрелять в ответ. Что вызвало волну критики. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.