В Администрации президента 12 июня состоялось первое экспертное заседание, посвященное концепции Государство в смартфоне. Как сообщает пресс-служба президента, в нем принял участие глава государства Владимир Зеленский.

Помимо президента и его советников, в мероприятии принимали участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области IT.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономики и электронного управления. Уверяю, что лично буду "обращаться" к государственным служащим, не поддающимся на местах", - сказал Зеленский.

Советник президента Михаил Федоров отметил, что перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции. Он отметил, что до 2024 года команда Зеленского стремится перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции Государство в смартфоне с участием международных доноров, представителей бизнеса.

Cмотрите фотогалерею: В АП обсудили перевод всех госуслуг в онлайн

Напомним, о запуске проекта Лифт Зеленский заявил на форуме интернет-деятелей iForum в Киеве 23 мая.

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Источник: korrespondent.net