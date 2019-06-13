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13. 06. 2019

В подвале пятиэтажки в Житомире нашли боеприпасы

Гранату с запалом и взрывателем, электродетонаторы и патроны в подвале жилого дома в Житомире правоохранители обнаружили после анонимного сообщения. Об этом в среду, 12 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы полиции, патрульные, взрывотехники, кинологи ГУНП, представители других ведомств, которые в течение четырех часов тщательно обследовали все помещения.

Из квартир были эвакуированы около трех десятков жителей, которые на тот момент находились дома. Полицейские огородили по периметру потенциально опасную территорию и временно ограничили доступ к ней.

"В результате в одном из подвальных помещений, которое оборудовано под спортивный зал и принадлежит житомирянину, 1966 года рождения, полицейские изъяли гранату РГД, пыл и взрыватель к ней, электродетонаторы и около 70 разнокалиберных патронов", - говорится в сообщении.

Было открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием. Подозреваемому грозит от трех до семи лет заключения.

Правоохранители выясняют происхождение и цель хранения боеприпасов.

Cмотрите фотогалерею: В подвале пятиэтажки в Житомире нашли боеприпасы

 

Ранее сообщалось, что в Ровенской области обнаружен крупный схрон боеприпасов.

А в Луганской области нашли тайник с сотнями артснарядов. Он был обустроен на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе.

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Источник: korrespondent.net

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