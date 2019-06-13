В бюджет Украины вернули 2,9 млн грн за ремонт МиГ-29

В госбюджет Украины вернулись 2,9 млн грн, выделенные на ремонт и поставку истребителей МиГ-29. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что средства возвращены сотрудниками военной прокуратуры Западного региона страны, так как исполнитель не выполнил работы своевременно.

11 июня судья Хозяйственного суда столицы удовлетворил частично иск военной прокуратуры к Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу и вынес решение взыскать с предприятия 2,9 млн грн в бюджет Украины.

В марте прошлого года оборонное ведомство и завод заключили договор на работы по модернизации двух самолетов МиГ-29. Предприятие нарушило сроки выполнения работ и должен был согласно договору выплатить штраф.

Однако исполнитель отказался добровольно исполнять штрафные санкции, после чего оборонное ведомство обратилось в суд.

"Реагируя на выявленные нарушения и действуя в интересах Минобороны, военной прокуратурой заявлен иск о взыскании указанных средств за просрочку сроков модернизации военной техники", – подытожили в прокуратуре.

Суд согласился с аргументами прокурора и обязал предприятие уплатить указанные средства.

Ранее в Хорватии приобрели отремонтированные в Украине истребители. Выяснилось, что истребители не пригодны для эксплуатации и будут возвращены украинской стороне.

Также сообщалось, что Венгрия начала продавать списанные истребители МиГ-29.

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Источник: korrespondent.net